Guichet automatique municipal : participation intéressante à Saint-Roch, décevante à Saint-André

Crédit photo : Archives Stéphanie Gendron

Les trois guichets automatiques municipaux installés en guise de projet-pilote dans trois municipalités de nos régions sont achalandés dans certains cas, et moins dans d’autres.

Les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Saint-André-de-Kamouraska ne s’étaient pas vraiment fixé d’objectifs parce qu’il n’y avait pas de comparatifs. Les guichets permettent uniquement les retraits. Des frais d’environ 2 $ sont chargés aux utilisateurs. Les guichets sont financés en vertu d’une entente avec le FQM et Desjardins. Ils ont été installés dans des municipalités qui ont perdu leurs guichets et certains services de Desjardins ces dernières années.

« Il en coûte que 2 $ par transaction. Ces revenus servent à défrayer les coûts d’exploitation. Je n’ai pas accès au montant mensuel de ces coûts, ils dépendent de l’entente entre la municipalité et le fournisseur. Pour ce qui des coûts pour la FQM, ce sera Desjardins qui assumera les pertes de ces projets », a dit Mathieu Le Blanc de la FQM, qui souhaite attendre la fin du projet-pilote pour faire un bilan.

À Saint-Roch-des-Aulnaies, il y a eu 803 retraits de juin au 30 septembre 2018 et 495 retraits jusqu’au 31 décembre. « Dans le territoire, il semble que Saint-Roch soit supérieur. Dans l’ensemble du Québec, on serait comme au milieu. Ce qu’on observe, c’est que des gens y vont. On parle de sept à huit transactions par jour l’été. On était surpris. L’épicerie en fait aussi sept à huit par jour », a dit le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, André Simard.

Le projet ne coûte rien à la municipalité. « S’il faut que ça devienne autofinancé et qu’on nous appelle pour financer ça, la Municipalité, ça va être non, ce ne sera pas possible d’utiliser nos taxes pour un service de cette nature », a ajouté le maire Simard.

Il pense aussi que l’achalandage pourrait augmenter bientôt alors que les bureaux municipaux seront déménagés dans l’ancien local de Desjardins, où se trouve le guichet en question.

Saint-André

« Moi, je pense que c’est faible », dit d’entrée de jeu le maire de Saint-André, Gervais Darisse, au sujet des statistiques d’utilisation. On compte 204 transactions d’août à décembre.

Selon lui, les frais de 2 $ pourraient en décourager certains. « Les gens quand ils passent devant un guichet Desjardins, ils préfèrent aller là, ça ne coûte rien. Je dis, soyons solidaires, pour 2 $, c’est un café, venez donc au guichet automatique à Saint-André si vous voulez qu’on ait des chances de le garder », ajoute M. Darisse.

Le fait qu’environ 70 % des gens travaillent à l’extérieur du village aurait aussi un effet, selon lui.

Reste que le bilan final pourra être fait à la fin de la saison touristique 2019.

