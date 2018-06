Un guichet automatique municipal à Saint-Roch-des-Aulnaies

Le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, M. André Simard, le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques Demers, ainsi que le préfet de la MRC de Kamouraska et 1er vice-président de la FQM, M. Yvon Soucy, ont inauguré vendredi le premier guichet automatique municipal (GAM) dans le cadre du projet-pilote avec Desjardins.

« C’est une belle journée pour la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies et la MRC de L’Islet. Ce guichet automatique municipal arrive juste à temps pour la saison touristique et ça va, sans contredit, soutenir l’économie locale. J’aimerais remercier chaudement la FQM et son équipe d’avoir permis la conclusion d’une entente avec Desjardins et l’implantation de ce projet-pilote chez nous », a déclaré le maire, M. André Simard.

« Puisque 40 % des transactions entre les commerçants et leurs clients se font avec de l’argent comptant, ce mode de paiement est encore largement utilisé dans la vie de tous les jours. Pour la FQM, il était important de vérifier, par un projet-pilote, la viabilité de guichets automatiques municipaux pendant la période de transition que nous vivons vers les transactions numériques », a ajouté le président de la FQM, M. Jacques Demers.

C’est l’entreprise Stanley Security Solutions qui a été choisie par la FQM et Desjardins comme fournisseur des guichets dans les municipalités. Avec des frais d’utilisation majoritairement limités à 2 $ par transaction, le GAM de Saint-Roch-des-Aulnaies permettra à la population, ainsi qu’aux nombreux visiteurs qui parcourent la région pendant la période estivale d’avoir accès à de l’argent liquide pour effectuer leurs achats locaux.

« La disparition de nombreux guichets automatiques dans la région, à la veille de la saison touristique, était une situation très inquiétante pour de nombreux commerçants. Avec la mise en place de ce premier projet-pilote, on enlève un poids sur leurs épaules en assurant un accès à de l’argent comptant à proximité des lieux de villégiature », a poursuivi le 1er vice-président de la FQM, M. Yvon Soucy.

Après un an d’exploitation, la FQM et les municipalités participantes analyseront les résultats obtenus et décideront conjointement si elles rendent leurs GAM permanents tout en permettant à d’autres municipalités d’en opérer.

« Est-ce que cela règle tous les problèmes d’accès aux services financiers en région ? Bien sûr que non. Mais on a trouvé une solution pour que les municipalités en région aient accès à de l’argent comptant. Je salue le travail de l’ensemble des municipalités qui permet aujourd’hui de lancer ce premier projet-pilote. J’aimerais également remercier le Mouvement Desjardins pour sa participation financière dans cette solution offerte aux municipalités. Continuons à travailler ensemble afin d’offrir aux citoyens en région les mêmes services financiers auxquels ceux des grands centres ont accès », a conclu le président de la FQM.