Une grue déclenche un incendie après avoir percuté des fils électriques

Crédit photo : Maxime Paradis

Un incendie s’est déclaré sur le terrain d’une résidence après que la grue d’un camion de livraison a percuté une ligne à moyenne tension, mardi après-midi à Rivière-Ouelle. Le conducteur du camion, également opérateur de la grue, a été hospitalisé suite à l’accident.

Le tout est survenu vers 13 h au 226 route 132 à Rivière-Ouelle, face à l’ancienne Résidence Hélène Lavoie. Selon le propriétaire de la résidence, Patrick Picard, qui était présent sur les lieux, l’accident est survenu lorsque le livreur s’apprêtait à décharger du matériel devant servir à la réfection de la toiture de sa maison, alors en chantier. « Les entrepreneurs et moi avons eu le temps de voir les étincelles électriques lorsque le bras mécanique a accroché le fil électrique. Ensuite, le feu s’est déclenché dans l’un des pieds des stabilisateurs du véhicule et il s’est répandu rapidement à tout le camion de livraison », a-t-il raconté.

Selon Patrick Picard, le conducteur-opérateur du camion contrôlait à ce moment la grue avec une télécommande. « Il n’était pas directement connecté au véhicule et il n’était pas à proximité non plus », a-t-il ajouté. Néanmoins, l’homme a été conduit au centre hospitalier de La Pocatière. On ignore pour le moment son état de santé. Personne d’autre n’a été blessé. Toutefois, le camion de l’entreprise Dynaco BMR est une perte totale et la maison a été incommodée par la fumée, bien qu’épargnée par les flammes.

Vers 15 h en après-midi, les pompiers de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest s’affairaient toujours à éteindre les derniers foyers d’incendie. La route 132 demeurait fermée à la circulation dans le secteur et plusieurs clients d’Hydro-Québec restaient privés d’électricité. Des enquêteurs de la CNESST étaient attendus sur place.