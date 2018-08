Groupe Lebel fait l’acquisition de la division de bois d’œuvre de Maibec

Crédit photo : Logo tiré du Facebook de l'entreprise.

La filiale Bois Daaquam de Groupe Lebel a conclu un accord pour acquérir les usines de la division de bois d’œuvre de Maibec Inc. Cette division, composée de deux sites, comprend notamment l’usine de Saint-Pamphile dans la région de l’Islet.

La transaction doit se conclure dans les prochaines semaines et correspond à une étape importante dans l’expansion du Groupe Lebel. À terme, Groupe Lebel atteindra une capacité de production de bois d’œuvre de 820 millions de PMP (dans une proportion de 85 % canadienne et 15 % américaine). Les deux usines de Maibec visées par la transaction emploient environ 315 personnes et ont une capacité de production combinée annuelle de 270 millions de PMP. Toutes les usines produisent du bois de sciage résineux (sapin, pin et épinette).

« Les usines de bois d’œuvre de Maibec possèdent une solide équipe de gestion et la scierie de Saint-Pamphile est à la fine pointe de la technologie. Cette acquisition s’harmonise bien avec nos usines existantes, en plus de renforcer la compétence distinctive de notre entreprise », d’indiquer le président-directeur général du Groupe Lebel, Frédéric Lebel, par voie de communiqué.

Groupe Lebel est une entreprise familiale dont le siège social est situé à Rivière-du-Loup et qui œuvre dans le domaine forestier depuis plus de 60 ans. Enracinée dans 13 municipalités du Québec et deux de l’Ontario, elle emploiera environ 995 personnes grâce aux activités de première, deuxième et troisième transformations, au terme de l’actuelle transaction.