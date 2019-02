Le groupe Eux autres accède à la finale régionale de Cégeps en spectacle

Crédit photo : Courtoisie

C’est le 7 février dernier, devant 270 spectateurs réunis à la Salle André-Gagnon, que 10 numéros exceptionnels ont été présentés lors de la finale locale de Cégeps en spectacle.

Le groupe Eux autres, composé d’Antoine Marquis, Kévyn-Mark Jomphe Lévesque, Pascual Florian et Michaël Joly, a remporté la première place. Leur création intitulée « Le commencement » leur a permis de décrocher une bourse de 400 $, en plus de les couronner représentants du Cégep de La Pocatière et l’ITA, campus de La Pocatière à la finale régionale qui aura lieu le 16 mars prochain au Cégep Garneau. Le public les a aussi choisis « coup de cœur » de la soirée.

Le deuxième prix, d’une valeur de 300 $, fut remis à Angelov Titov pour son numéro Angélique au pays des merveilles.

Lesblancs Pajoly (Raphaël Leblanc Pageau et Mickaël Joly) ont impressionné la foule avec un extrait de théâtre, Les Martins, et ont remporté une bourse de 150 $ en arrivant en troisième place.