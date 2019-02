Un groupe d’achat bio et en vrac dans la région

Crédit photo : NousRire

Depuis un an, le groupe d’achat NousRire fait sa place au Kamouraska. Le concept part d’un regroupement de passionnés pour l’éco et la socioalimentation qui a trouvé écho dans la région.

Charmés par le fonctionnement, Cindy Garneau et Charles-Antoine Péloquin-Guay ont décidé d’ouvrir une cellule au Kamouraska, avec le support du regroupement qui a vu le jour à Montréal.

NousRire, c’est un groupe d’achat d’aliments biologiques et écoresponsables en vrac, dans 17 villes au Québec. La mission est simple : rendre accessibles des aliments biologiques non périssables d’excellente qualité, tout en permettant de faire des économies et en créant un impact positif sur la planète.

Le fonctionnement est simple, les gens bénéficient d’une période de commande de deux semaines et la collecte se fait tous les deux mois, la prochaine étant le 23 mars. Présentement, la période de commande bat son plein jusqu’au 24 février. Le site regorge de produits en vrac majoritairement biologiques, dont des riz, noix et fruits séchés.

« C’est une vision plus sociale de l’achat en vrac et le but est de commander en grosses quantités pour moins de coûts et il y a moins de dépenses parce qu’il n’y a pas d’emballages », a dit Charles-Antoine Péloquin-Guay. En effet, les gens récupèrent leurs commandes avec leurs pots et sacs. Des bénévoles sont présents lors de la journée de récupération des achats, ce qui réduit aussi les coûts.

Depuis un an, la cellule au Kamouraska a fait cinq commandes d’environ 70 participants. Le désire est de faire augmenter le nombre de participants au courant des prochains mois. La récupération des achats faits sur Internet se fait à la salle municipale de Saint-Germain.