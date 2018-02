Groupe coopératif Dynaco se prépare à fusionner

Crédit photo : Maxime Paradis

Groupe coopératif Dynaco tenait sa 51e assemblée générale annuelle le 14 février dernier au Centre Bombardier de La Pocatière. Il s’agit de l’avant-dernière de la coopérative qui doit fusionner, si tout va bien, avec trois autres coopératives agroalimentaires d’ici la fin de l’année 2018.

C’est sous le signe de la consolidation et de la stabilité que se sont déroulées les activités de Groupe coopératif Dynaco au cours de la dernière année. À preuve, l’année 2016-2017 se conclut avec un chiffre d’affaires global de 245,7 millions $, un résultat stable par rapport à l’année précédente. L’excédent net d’exercice est de 4,9 millions $ et la ristourne aux membres s’établit à plus de 630 000 $.

Les divisions rénovations et machineries ont connu des résultats satisfaisants malgré une concurrence plus vive et un ralentissement dans le domaine de la construction et la fermeture d’un centre de machinerie New Holland à Miramichi au Nouveau-Brunswick.

La division agriculture et élevages, de son côté, est celle qui a connu une légère hausse de son chiffre d’affaires, en raison notamment d’un engouement pour la robotique et les équipements de marque Lely, dont Groupe coopératif Dynaco est le distributeur exclusif dans la région. « Nos parts de marché sont de 50 % dans la région et on compte doubler le nombre de robots Lely sur notre territoire d’ici 2019 », d’indiquer le directeur général, M. Stéphane Dufour.

De plus, l’achat de nouveaux quotas disponibles par les producteurs laitiers de la région doit également faire augmenter la quantité de lait transporté de 68 millions à 75 millions de litres ces prochaines années. Pour cette raison, Groupe coopératif Dynaco a fait l’ajout d’un camion-citerne supplémentaire.

Fusion

Voté dans une proportion de 87 % en novembre dernier, le projet de fusion entre trois coopératives agroalimentaires, dont Groupe coopératif Dynaco, doit être effectif pour le début novembre, selon Denis Lévesque, qui préside le conseil transitoire. La nouvelle coop prendra le nom d’Avantis et le siège social sera situé à Sainte-Marie-de-Beauce. « C’est juste une adresse. Les anciens sièges sociaux demeureront ouverts », de rappeler M. Lévesque.

« C’est juste une adresse [Sainte-Marie-de-Beauce]. Les anciens sièges sociaux demeureront ouverts. » – Denis Lévesque.

Aucune suppression de postes n’est prévue en lien avec cette fusion, sinon que des restructurations à l’interne lors de l’intégration des opérations des quatre entreprises. « Notre préoccupation est plus de manquer de monde », d’ajouter Stéphane Dufour.

Avant d’être entamé, ce projet de fusion doit passer l’étape du bureau de la concurrence. Celui-ci doit donner son autorisation officielle pour qu’il se réalise, puisque le chiffre d’affaires de la nouvelle entité excédera les 500 millions $ pour en faire la plus grosse coopérative agroalimentaire au Québec. Denis Lévesque se dit confiant qu’il soit accepté.