Une grosse tempête s’annonce dans Kamouraska-L’Islet

La première vraie hivernale touchera la région de Kamouraska-L’Islet dans la nuit de mardi à mercredi. Selon André Monette, météorologue chez MétéoMédia, 20 à 30 cm de neige sont attendus dans la région.

Certains pensaient peut-être qu’on allait l’échapper, mais non. Nous aurons bel et bien de la neige pour Noël. Pour André Monette, cette première vraie bordée de neige est même assez tardive pour notre région. « Habituellement, c’est surtout au début décembre que l’Est-du-Québec reçoit une quantité suffisante de neige au sol qui ne fondera pas dans les jours suivants », précisait-il.

La neige va débuter tranquillement en milieu de journée, demain, et s’intensifier en début de soirée. Mercredi, les accumulations seront plus faibles.

Un léger retard qui semble avoir donné le signal à Dame nature pour bien nous « gâter. » De 20 à 30 cm de neige sont donc attendus sur la région de Kamouraska-L’Islet avec des rafales de vents soufflant entre 70 et 80 km/h au plus fort de la tempête, dans la nuit de mardi à mercredi. « La neige va débuter tranquillement en milieu de journée, demain, et s’intensifier en début de soirée. Mercredi, les accumulations seront plus faibles », de mentionner le météorologue. « Les gros déplacements en fin de journée mardi et tôt mercredi matin risquent d’être difficiles dans votre région », ajoutait-il.

Froid et poudrerie

Une fois que la neige sera terminée mercredi matin, c’est la poudrerie qui doit se mettre de la partie en après-midi. « La neige sera très volatile, donc propice à ça. On ne parle pas de neige à bonhomme de neige pour cette tempête-ci », d’indiquer André Monette.

Et signe que l’hiver sera bel et bien installé, c’est le froid qui s’installera jeudi avec une température de -10 °C. « On ne prévoit pas de températures douces d’ici Noël, donc il n’y a pas de danger que cette bordée de neige disparaisse », de conclure le météorologue.