Grosse élection partielle en vue à Saint-Roch-des-Aulnaies

Six candidats, dont cinq femmes, sont en lice en vue de l’élection partielle aux sièges no 1 et no 3 à la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Au poste no 1, les candidates sont Évelyne Castonguay et Roxane Martine Coutu. Au poste no 3, les candidats sont Claudel Picard, Diane Renaud, Francine Thibault et Sylvie Tremblay. Rappelons que Mmes Coutu et Tremblay siégeaient déjà au conseil municipal de Saint-Roch-des-Aulnaies avant d’être défaites le 5 novembre dernier.

Le vote par anticipation doit avoir lieu le dimanche 27 mai de midi à 20 h. Autrement, les gens pourront voter le dimanche 3 juin de 10 h à 20 h. Dans les deux cas, les électeurs devront se présenter à la Salle communautaire.

Rappelons que cette élection partielle est due à la démission récente des conseillers Yves Plante et Guillaume Duval. Après leur démission, le maire André Simard avait exprimé le souhait d’avoir davantage de candidatures féminines, étant donné que le conseil élu en novembre était exclusivement composé d’hommes.