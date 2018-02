Gros-Pin a besoin d’amour

Crédit photo : Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska

Vandalisé d’un gigantesque graffiti, brûlé par des feux sur ses racines et entouré de déchets laissés par ses visiteurs, Gros-Pin, cet énorme pin blanc emblématique du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, a un besoin criant d’amour. Question de lui insuffler toute la tendresse qu’il mérite, une corvée de nettoyage de son pourtour est prévue en juin prochain. Déjà, des dizaines de personnes ont manifesté leur intérêt à y participer.

Situé en terre publique sur le territoire non organisé de Picard, Gros-Pin se trouve à une quinzaine de kilomètres du lac de l’Est et à environ 20 m de la frontière canado-américaine. On y accède par un chemin forestier d’environ 19 km, suivi d’une marche à pied d’environ un demi-kilomètre.

Possédant une circonférence d’un peu plus de 13 pieds lors de sa dernière mesure en 2015, Gros-Pin serait le deuxième plus gros pin blanc du Québec. Si on ne connaît pas son âge, on estime qu’il aurait tout de même entre 250 et 450 ans. Sa taille hors-norme aurait aidé à le préserver de la coupe forestière au fil du temps. C’est aussi ce qui lui aurait permis de servir de balise de repère lors du tracé de la frontière canado-américaine en 1908.

Malmené

Agent de développement au Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, Alexandre Bibeau a rendu visite à Gros-Pin à plus d’une reprise ces dernières années. Lors de sa plus récente virée, il a constaté que le site avait été grandement négligé par les gens qui le fréquentent. « C’est normal qu’il pique la curiosité des gens, car c’est un arbre exceptionnel. Malheureusement, les gens qui fréquentent le site le fréquentent mal », déclarait-il.

Déchets de toutes sortes, feux sur ses racines, énorme graffiti sur son tronc, l’environnement autour de Gros-Pin a été grandement maltraité, selon Alexandre Bibeau. En organisant une corvée de nettoyage, l’agent de développement y voit ainsi une belle occasion de sensibiliser les visiteurs au site et à l’histoire de l’arbre qui est toute particulière.

50 personnes

Lancé le 20 février dernier sur Facebook, l’appel au nettoyage de Gros-Pin a déjà rejoint près d’une cinquantaine de personnes qui se montrent intéressées par la corvée. Une belle surprise pour Alexandre Bibeau. « On a lancé l’idée bien naïvement, sans penser que la réponse serait aussi forte », mentionnait-il.

Le restaurant Côté Est de Kamouraska s’est même proposé de fournir une collation gratuite à ceux qui prendront part au nettoyage. « Maintenant, on lance un appel aux entreprises ou aux clubs de quad de la région, car on va avoir besoin de pick-up, de Jeep, de quatre-roues, ou même de véhicules côte à côte pour monter tout ce beau monde à Gros-Pin », d’indiquer Alexandre Bibeau.

La date prévue pour la corvée est le dimanche 10 juin prochain. Les gens intéressés à y participer peuvent confirmer leur présence sur Facebook ou contacter Alexandre Bibeau au 418 492-1660 poste 234.