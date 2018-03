Une grange rasée par les flammes à Sainte-Louise

Crédit photo : Maxime Paradis

Une grange a été complètement rasée par les flammes à Sainte-Louise. Le bâtiment, propriété de la ferme laitière Marnipel, est une perte totale.

L’incendie s’est déclaré jeudi en fin d’après-midi au 1170 chemin Saint-Joseph. Une dame qui circulait dans le secteur a aperçu de la fumée s’échapper du bâtiment selon le propriétaire, M. Marc Pelletier. « Elle est venue nous aviser. On était à la cabane à sucre. Le temps de revenir, le feu s’était déjà répandu à l’ensemble du bâtiment », nous a-t-il mentionné.

Lorsque le Service de sécurité incendie de Sainte-Louise a reçu l’appel, il était 16 h 18. « Les pompiers de Sainte-Louise ont été les premiers à arriver sur les lieux. Le temps qu’on s’installe, le bâtiment s’est effondré », d’indiquer le directeur, M. Benoît Grenier.

Au total, une trentaine de pompiers provenant de La Pocatière, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Damase et Saint-Aubert ont aidé à combattre le brasier qui n’a pas pris de temps à être maîtrisé. Des camions-citernes ont été nécessaires pour l’intervention, le bâtiment étant situé à l’extérieur du réseau d’aqueduc de la Municipalité. « Il n’y a pas de danger de propagation. La maison la plus proche est à bonne distance », d’ajouter le directeur du service incendie.

Foins et bois de sciage

Aucun animal ne se trouvait à l’intérieur de la grange. Cette dernière contenait seulement une charrue, du foin et du bois de sciage selon le propriétaire. De plus, personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment lors du feu et personne n’a été incommodé par la fumée. La grange est une perte totale. Benoît Grenier mentionnait ignorer la cause de l’incendie pour le moment.