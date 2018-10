Les grands honneurs pour l’équipe Lauzier.

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 27 octobre se tenait chez Méchoui International le premier banquet avec la Série Sportsman Québec Lucas Oil. Une soirée dont l’équipe #72 Louis-Philippe Lauzier se souviendra.

En plus de se voir remettre officiellement le titre de recrue de l’année Méchoui International, Louis-Philippe Lauzier de Saint-Pacôme s’est vu remettre le prix Raphael Lessard remis au pilote qui s’est illustré par ses résultats en piste, la présentation de l’équipe en piste et hors piste, la collaboration et entraide envers les autres équipes et la série et l’implication du pilote et des membres de l’équipe quant à la visibilité donner à la Série hors piste. Un honneur que l’équipe est très heureuse d’avoir reçu des mains de Raphael Lessard.

L’équipe tient aussi à remercier M. Guy Corriveau du Forum Guide Auto qui a reconduit sa commandite pour la saison 2019. L’équipe termine au 4e rang du classement général et est prête pour la saison 2019.