Grande finale pour Propulse ta voix

Crédit photo : Courtoisie

C’est le dimanche 11 novembre dernier au Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska qu’a été présentée la grande finale de la sixième édition du concours de renommée provincial Propulse ta voix.

Gilles Houle, 44 ans, de Longueuil, a été proclamé lauréat 2018. Maxime-Alexandre Tremblay, 29 ans, de Saguenay et Christopher Therrien, 29 ans, de Sainte-Anne-de-Madawaska, NB ont obtenu respectivement la deuxième et troisième position.

Les autres finalistes sont Julie Vandal, 33 ans, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques Cartier, Olivier Chartrand, 29 ans, de Québec, Johanny Gagnon, 12 ans, de Chicoutimi, Christine Beaulieu, 41 ans, de Montmagny, Mélissa Senécal, 22 ans, de Lévis et Laurie-Rose Pellerin, 15 ans, de Granby.

Les quatre coachs, William Deslauriers, Nancy Dumais, Francis Gallant et Audrey Gagnon, ont tous été épaté par la qualité des prestations et le talent des candidats, de même que par l’équipe technique et la production.

« En résumé, quatre spectacles (quart de finale, demi-finale et finale) ont été présentés les 10 et 11 novembre. C’est devant des salles combles que ces artistes extrêmement talentueux ont monté sur scène au Camp musical de Saint-Alexandre le week-end dernier », a mentionné Éric Côté, producteur de Propulse ta voix.