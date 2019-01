La grande aventure de « Moi à l’oeuvre» enfin de retour

Crédit photo : Courtoisie

L’hiver 2019 marque le grand retour du programme d’éducation artistique « Moi à l’oeuvre – Expérience vivante en création », initié et orchestré par le Centre d’art de Kamouraska.

Ce programme, qui en est désormais à sa 6eédition et qui s’adresse aux enfants de 2 à 7 ans, compte une série de trois ateliers mobiles, un atelier virtuel et une exposition en art actuel pour le jeune public. L’équipe entièrement kamouraskoise de « Moi à l’oeuvre », composée de trois artistes visuelles ou des métiers d’art professionnel, d’un acteur, d’une chorégraphe et d’une animatrice, commencera sa tournée d’ateliers dans les écoles et garderies du Kamouraska. Au printemps prochain, l’ensemble des jeunes participants – plus de 300 – et leur famille seront invités à voir le résultat de leurs manipulations créatives dans une exposition à grand déploiement au Centre d’art de Kamouraska.

Fidèle à son habitude de se renouveler constamment, le Centre d’art de Kamouraska s’assure que toutes les éditions du programme « Moi à l’oeuvre » sont complètement différentes les unes des autres. Les spectacles en ouverture des ateliers, les disciplines travaillées et les méthodes employées changent d’un atelier à l’autre, d’une année à l’autre.

Les membres de l’équipe aussi se renouvèlent. Ce sont cette année cinq artistes professionnels, tous du Kamouraska, qui font partie de cette équipe : Marie Pierre Daigle, de Kamouraska, artiste en textile et verre et travailleuse culturelle; Josée Bourgoin, de Saint-André-de-Kamouraska, tourneuse et sculpteure sur bois; Caroline Bolieu, de Saint-Gabriel-Lalemant, artiste de la photographie; Ariane Fortin Gilbert, de Kamouraska, chorégraphe, danseuse et propriétaire du studio de danse Somance; ainsi que Loïc Breuzin, de Saint-Pascal, acteur, prestidigitateur et artiste clownesque.

Pour cette sixième édition, la tournée se déploiera dans les centres de la petite enfance La Farandole (La Pocatière), Pitatou (Saint-Pascal et Saint-Alexandre), la garderie Les P’tits Bourdons à Saint-Denis, les écoles La Pruchière (Saint-Pacôme), Monseigneur-Boucher (Saint-Pascal), Saint-Louis (Kamouraska), Notre-Dame (Mont-Carmel), J.C. Chapais (Saint-Denis), Sainte-Hélène, Saint-Louis de Saint-Joseph, Les Pèlerins (Saint-André), ainsi qu’à la Maison de la famille du Kamouraska. Il est à noter que les parents peuvent s’inscrire avec leurs enfants aux ateliers offerts à la Maison de la famille du Kamouraska.