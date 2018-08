Un Grand Repas Festif au profit du Centre d’art de Kamouraska 

Crédit photo : Centre d’art de Kamouraska

Le Centre d’art de Kamouraska convie la population à son 4e Grand Repas Festif annuel le vendredi 17 août 2018.

Véritable moment de rencontres joviales, avec un menu renouvelé et toujours dans le lieu enchanteur de la grange champêtre du Manoir Taché à Kamouraska, cette soirée-bénéfice est ouverte à toutes et à tous. Musique, terrasse, service de bar et autres surprises seront au rendez-vous. Pour consulter tous les détails de l’événement : http://www.centredartkamouraska.ca/ateliers/le-grand-repas-festif.