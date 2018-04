Grand projet de réaménagement pour la Salle André-Gagnon

Crédit photo : Maxime Paradis

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon est en droit de rêver. Elle regarde actuellement la possibilité de réaménager entièrement sa salle de spectacle de 640 places qui n’a pas subi de cure de rajeunissement depuis le début de la Corporation en 1982. Un architecte doit soumettre des plans d’ici juin.

Le projet, bien qu’embryonnaire, est rendu possible grâce à une collaboration avec le Cégep de La Pocatière. Propriétaire de la Salle André-Gagnon, ce dernier doit donner son approbation à tout projet de réaménagement. Par le passé, jamais autant d’ouverture n’avait été manifestée en ce sens selon la directrice générale, Mme Doris Ouellet. « D’aussi loin que je me rappelle, c’est la première fois qu’on est aussi près de voir un projet de réaménagement se réaliser. Ça fait longtemps qu’on rêve sur le CA, mais le Cégep n’avait pas nécessairement l’argent pour qu’on puisse aller de l’avant », d’indiquer celle qui est en poste depuis maintenant 16 ans.

Au grand bonheur de la Corporation, la donne a changé, de telle sorte que le Cégep de La Pocatière a accepté de financer une étude pour évaluer le possible réaménagement de la Salle. Ce financement a permis l’embauche d’un architecte qui doit rendre ses plans pour juin prochain, de confirmer le président de la Corporation, M. Jean Desjardins. « Tout est sur la table. On veut non seulement évaluer la possibilité de créer une entrée indépendante sur le côté du Cégep, là où il y la sortie de secours actuelle, mais également rouvrir les balcons, comme par le passé », a-t-il mentionné.

« D’aussi loin que je me rappelle, c’est la première fois qu’on est aussi près de voir un projet de réaménagement se réaliser. Ça fait longtemps qu’on rêve sur le CA, mais le Cégep n’avait pas nécessairement l’argent pour qu’on puisse aller de l’avant. » – Doris Ouellet

Si les idées ne manquent pas, Jean Desjardins reconnaît que l’ensemble du projet peut paraître ambitieux à première vue. Au besoin, celui-ci pourrait être réalisé par étape. « Mais ce qui est vraiment nécessaire, c’est le réaménagement de la salle proprement dite », précisait-il. L’intégration d’une allée centrale dans la première moitié de la Salle et le déplacement du bureau de la directrice au bas des escaliers pour y aménager un grand foyer d’accueil s’inscrivent donc dans cet esprit pour le président.

Enjeu électoral

Lorsque la Corporation aura les plans définitifs, Jean Desjardins estime qu’elle sera plus en mesure d’évaluer le montant total des travaux. De son côté, la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Mme Marie-Claude Deschênes, avoue ne pas savoir si le Cégep sera en mesure d’appuyer financièrement ce réaménagement. Toutefois, elle croit que le moment est favorable pour mousser le projet à l’approche de la campagne électorale provinciale. « Nous appuyons clairement la Corporation dans son désir de réaménager la Salle André-Gagnon. C’est la seule salle professionnelle qui existe entre Montmagny et Rivière-du-Loup. C’est un lieu culturel important et ça fait partie de notre mission comme Cégep de faire la promotion de la culture dans la région », a-t-elle déclaré.

De son côté, Jean Desjardins considère que ce projet est non seulement un futur enjeu électoral, mais il désire aussi évaluer la possibilité d’obtenir du financement du côté du ministère de la Culture et des Communications qui a vu son enveloppe budgétaire être augmentée par le gouvernement Couillard dans le dernier budget Leitao. « Même si notre moyenne de spectateurs a augmenté dans la dernière année, c’est sûr qu’un réaménagement complet de la Salle André-Gagnon aurait un effet “wow” chez la population et que ça aurait assurément une incidence sur notre achalandage. C’est pourquoi nous sommes déterminés et que nous voulons jouer le tout pour le tout », de conclure Jean Desjardins.