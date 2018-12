 Le Grand labyrinthe Servlinks sera plus grand en 2019

Crédit photo : Courtoisie

C’est officiel, suite à l’entente entre la Ferme Pellerat et GO Événements inc., le Grand labyrinthe Servlinks passera de 50 acres en 2018, à plus de 71 acres à l’été 2019.

Par cette superficie, le record Guinness détenu depuis 2014 par Cool Patch pumpkins à Dixon, en Californie, sera dépassé par plus de 11 acres. « Battre le record mondial était depuis 2016 un objectif personnel, mais aussi, comme on dit, “mettre La Pocatière sur la map” », de déclarer le promoteur Luc Pelletier.

Le labyrinthe ouvrira plus tôt, soit à la mi-juillet, si tout va bien. Plusieurs autres nouveautés seront annoncées dans les prochaines semaines.

En cinq ans, le Grand labyrinthe Servlinks a accueilli plus de 63 000 personnes.