Le Grand labyrinthe Servlinks dépasse son nombre de visiteurs de 2017.

C’est samedi dernier que le Grand labyrinthe Servlinks a accueilli le 17 336e visiteur de sa saison, dépassant le nombre total de visiteurs de 2017.

Le promoteur de l’activité, Luc Pelletier, se dit ravi de la progression et de la popularité de cette activité qui amène des visiteurs des quatre coins de la planète. « Si ce n’était pas du labyrinthe, sans doute que ces gens ne se seraient jamais déplacés à Sainte-Anne-de-la-Pocatière », de déclarer Luc Pelletier. « Le labyrinthe est une superbe activité familiale qui donne des moments uniques et si ça peut profiter à nos commerces locaux, tant mieux! » L’objectif fixé, au début de la saison, était d’accueillir 25 000 visiteurs d’ici la fermeture et il espère que les gens de partout au Québec viendront fêter L’Halloween à La Pocatière.

Beau temps, mauvais temps, le labyrinthe sera ouvert jusqu’au jeudi 1er novembre. Des activités spéciales auront lieu vendredi et samedi prochain, dont un feu d’artifice à 22h15 le vendredi et la grande marche des monstres, le samedi. Une toute nouvelle activité aura lieu, le 31 octobre, dès 18h : À la recherche de Bonhomme Sarcleux.