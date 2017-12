Un grand labyrinthe encore plus grand

Crédit photo : Courtoisie Luc Pelletier

Le Grand labyrinthe de La Pocatière sera encore plus grand l’an prochain. Et le promoteur Luc Pelletier regarde déjà pour battre le record du monde à l’été 2019.

C’est au bout de la route Jeffrey à Sainte-Anne-de-la-Pocatière que Luc Pelletier va réaliser son prochain labyrinthe, à l’été 2018. Ce dernier aura une superficie de 50 acres comparativement à 28 acres cette année. « Il nous manquerait 10 acres pour battre le record du monde qui est à 60. Je vise faire un 65 acres à l’été 2019 », précisait-il.

De plus, il compte ouvrir le labyrinthe beaucoup plus tôt l’an prochain en proposant un petit labyrinthe pour enfant dès la mi-juillet. Le grand labyrinthe, de son côté, sera ouvert au fur et à mesure que ses parties seront complétées, de promettre Luc Pelletier, qui désire profiter au maximum de l’achalandage touristique estival en procédant de la sorte.

Labyrinthe de neige

En ce qui concerne le labyrinthe de neige, Luc Pelletier annonçait en exclusivité au Placoteux que ce projet était finalement reporté à 2019. « Je n’avais pas la possibilité de faire le projet où je désirais, cette année », confiait-il.

Il compte profiter de la prochaine année pour mieux réfléchir au concept qu’il désire conjuguer à d’autres activités hivernales.