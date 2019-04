Grand défi Pierre Lavoie : les coureurs prêts pour les 11 et 12 mai

Crédit photo : Courtoisie

L’École polyvalente La Pocatière, l’École secondaire Chanoine-Beaudet et l’École secondaire de Rivière-du-Loup participeront, les 11 et 12 mai, à la Course du Grand défi Pierre Lavoie au secondaire.

L’objectif de ce défi est de courir à relais la distance entre Québec et Montréal, soit l’équivalent de 260 kilomètres. En vue de préparer les équipes qui se sont inscrites à cet événement sportif d’envergure, l’École secondaire de Rivière-du-Loup a tenu, le 18 avril dernier, une journée de simulation, journée à laquelle ont aussi participé des élèves du primaire du secteur de Rivière-du-Loup de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. En plus de prendre part à plusieurs courses, les élèves ont assisté à des communications portant sur la nutrition, l’endurance, la détermination et la différence. Parmi les conférenciers figurait M. Benjamin Ouellet, un jeune athlète non voyant qui a remporté récemment la médaille d’argent lors des Championnats canadiens d’athlétisme en salle avec ses coéquipiers lors de l’épreuve du 4 x 200 mètres. Membre organisateur de cette journée de simulation, le triathlonien Stéphane Perreault, enseignant en éducation physique de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, s’est attardé à l’approche mise de l’avant pour s’assurer d’une préparation physique et mentale optimale.

« Tout comme pour les deux autres écoles secondaires, nous avons apporté une attention particulière à la préparation physique et mentale de nos élèves-athlètes. Depuis l’automne dernier, les jeunes s’entraînent à raison d’une à deux fois par semaine, le tout sous la supervision d’un adulte. Ils sont invités à poursuivre leur préparation le weekend en effectuant une à deux autres sorties supplémentaires. C’est la méthode d’entraînement par intervalle que nous avons utilisée pour faire progresser nos élèves. Ces entraînements alternent des fractions d’efforts et des fractions de repos. On module alors la durée et l’intensité des fractions plus l’on s’approche du défi. Aujourd’hui, afin de simuler les conditions de la course à relais, on a reproduit une partie de journée telle qu’elle se vivrait pendant ce weekend. Par conséquent, les élèves effectuent 1,6 kilomètre toutes les heures. »