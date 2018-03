Le GOvember remet 14 000 $ à deux fondations régionales

Crédit photo : Courtoisie

Le GOvember a remis 14 000 $ à la Fondation André-Côté et la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 23 mars dernier, en présence du député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, du préfet de la MRC de Kamouraska et président d’honneur de cette 1re édition, M. Yvon Soucy, et de M. Sylvain Hudon, maire de La Pocatière, ville où l’initiative a démarré.

La somme versée aux deux fondations représente plus du deux tiers de l’argent amassé lors des diverses activités de financement tenues en novembre dernier par l’équipe du GOvember et ses différents partenaires, soit près de 20 000 $. Le reste de la somme doit être versé à Movember Canada qui fait la promotion de la santé masculine. Rappelons que les deux fondations régionales s’engagent également à utiliser la somme qui leur a été remise à cette fin, dans le respect de leur mission respective.

Pour la directrice générale de la Fondation André-Côté, Mme Maryse Pelletier, ce montant rappelle toute l’importance des dons locaux dans la poursuite de la mission de son organisation. « Si nous sommes en mesure d’offrir des services d’accompagnement, de soutien et de réconfort, c’est parce que les gens d’ici croient en notre mission et qu’ils n’hésitent pas à nous appuyer financièrement. Merci au GOvember de nous permettre aujourd’hui de faire plus pour les hommes de notre région. »

Même son de cloche pour la directrice générale de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, Mme Sophie Robichaud. « La somme que nous remet aujourd’hui le GOvember est une bouffée d’air frais pour notre Fondation. Nous sommes extrêmement reconnaissants, car elle va nous permettre de dédier ce montant à un nouveau volet consacré spécialement à la santé masculine, ce que nous n’avions pas par le passé », déclarait-elle.

Développement économique La Pocatière

L’équipe du GOvember a aussi profité de la remise de chèques pour formuler de bons mots à l’endroit de l’équipe de Développement économique La Pocatière (DELP), composée d’Édith Dubé et de Joël Bourque, également présents pour l’occasion. Rappelons que c’est la corporation pocatoise qui a agi comme fiduciaire du GOvember pour cette 1re édition. « Lever des fonds c’est déjà beaucoup de travail, mais assurer le suivi de tout ça est une tâche tout aussi colossale que DELP n’a pas hésité de faire pour nous. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, car leur crédibilité a permis notamment de rassurer les donateurs quant à la rigueur de la comptabilité du GOvember », d’indiquer M. Mino Adjin, instigateur du mouvement.

Maintenant que la première année est derrière eux, les organisateurs du GOvember travaillent déjà à la 2e édition prévue pour novembre 2018. Plusieurs surprises seront au rendez-vous et des annonces en ce sens doivent être réalisées bientôt. Néanmoins, Mino, Samuel, Cathy et Maxime peuvent déjà promettre une chose : « On va avoir du plaisir! »