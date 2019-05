Goulée 2019 : Passion, éducation et implication

Crédit photo : Courtoisie

Le président M. Sylvain Thiboutot et les membres du conseil d’administration de la Fondation Bouchard inc. ont présenté la 43eédition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance, le samedi 4 mai dernier, sous la présidence d’honneur de M. Pierre Laforest, professeur agrégé de l’Université Laval à la retraite, faculté de foresterie et de géomatique, chercheur émérite dans le domaine des sciences du bois et ancien de la 130e promotion.

En marge de ce rendez-vous gourmand, d’autres personnalités ont reçu une distinction soulignant leur travail, leur dévouement et leur implication dans leur communauté.

Ont été décorés de l’Ordre Painchaud en compagnie de notre président d’honneur : Mme Doris Girard, présidente de Parcours fil rouge, M. Michel Gendreau, chargé de programme en développement international, ingénieur social et ancien de la 147e promotion et M. Rémi Faucher, propriétaire et président de Monburo.ca.