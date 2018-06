Gervais Darisse reçoit une médaille pour mérite exceptionnel

Crédit photo : Mario Ouimet

Gervais Darisse de Saint-André-de-Kamouraska a obtenu une distinction importante, soit la médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel.

Cet honneur est remis à une personne par région administrative chaque année et est choisi par le lieutenant-gouverneur. En effet, il n’y a pas de mise en candidature. Le cabinet du Lieutenant-gouverneur demande des suggestions aux intervenants locaux et il fait ensuite son choix.

Dans le cas de M. Darisse, on a souligné son implication à divers niveaux dans sa communauté.

« Cumulant de nombreuses charges publiques, il est à la fois maire de sa municipalité, membre du conseil de la MRC, président de la corporation du Domaine les Pellerins et président de la Fédération des organismes sans but lucratif d’habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Sa présence au sein des comités et organisations ne date pas d’hier. M. Darisse a toujours été omniprésent dans sa communauté pour des initiatives vouées à la vitalité de sa municipalité », a-t-on dit lors de la remise à Rimouski, lors de la fin de semaine du 26 mai.

« Évidemment, j’en suis très fier, mais reconnaissons qu’il y a beaucoup de monde dans l’Est-du-Québec qui la mériterait aussi pour leur engagement à aider les plus démunis à se loger », a dit Gervais Darisse.

Soulignons que deux personnes de la région ont reçu une médaille d’argent, dont Frédéric Toner de Saint-Joseph et Lise Darisse de Saint-André.