Des gens de l’École secondaire La Rencontre à Silence, on joue !

Crédit photo : Courtoisie

Le vendredi 25 août dernier, des élèves du groupe CPC et des membres du personnel de l’École secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile (Karina Bilodeau, Julien Caron, Lyse Lapointe et Sarah Nadeau) se sont rendus dans les studios de Radio-Canada à Montréal pour participer au tournage de l’émission Silence, on joue!

Suite aux auditions en mai dernier, Sarah Nadeau a été retenue pour être la chef de l’équipe, dans le but de participer aux divers jeux de l’émission en vue d’amasser des fonds pour l’achat d’outils technologiques pour la classe de CPC de l’école.

Élèves comme membres du personnel ont adoré leur expérience unique qui leur a permis à la fois de rencontrer des personnalités du monde artistique québécois et de découvrir la dynamique d’un plateau de tournage. Par cette expérience, les élèves ont d’ailleurs pu en apprendre sur les métiers du monde de la télévision (caméraman, animateur de foule, technicien au son, etc.).

Les émissions enregistrées seront diffusées pendant la semaine du 5 mars au 9 mars, tous les soirs à 17h30.