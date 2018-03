Un géant international du blues et un autre de la fascination débarquent bientôt à Montmagny

Crédit photo : Courtoisie

Du 20 au 22 avril prochains, deux artistes de renommée internationale seront en spectacle aux Arts de la scène de Montmagny. Ils sauront divertir leur public avec du blues entraînant ou encore de drôles de fascinations.

Artiste mystère de notre « Show caché », l’an dernier, Victor Wainwright est une étoile montante du blues. Il revient au Québec avec un tout nouveau spectacle qui promet encore une fois d’être enflammé grâce à son talent renversant, son charisme contagieux et sa folie électrisante. Une voix incroyable, une présence scénique sensationnelle, une complicité palpable avec ses trois musiciens, le spectacle aura lieu vendredi 20 avril 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Figurant parmi les grandes références en hypnose et magnétisme à travers le monde, Messmer sera deux soirs plutôt qu’un à Montmagny les 21 et 22 avril 20 h. Ayant établi le Record Guinness du plus grand nombre de personnes hypnotisées lors de sa dernière tournée québécoise – qu’il avait lui-même établi auparavant –, le fascinateur trouvera certainement des sujets réceptifs dans l’auditoire de la salle Edwin-Bélanger.

Les billets pour ces deux artistes sont en vente au www.adls.ca, par téléphone au 418 241-5799 ou chez Jean Coutu Montmagny.