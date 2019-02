Un garage s’effondre à Saint-Alexandre

Crédit photo : Courtoisie Stéphane Dionne

Un garage servant d’entreposage commercial situé face au 584, rue Lavoie, s’est effondré vers 10 h 15 samedi à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Andréanne Lebel, Infodimanche

Des blocs de béton se sont répandus jusque dans la cour d’une résidence voisine. L’officier commandant du Service de sécurité incendie KamEst, Dave Labrie, confirme que personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment lorsqu’il s’est effondré, et personne n’a été blessé. « C’est un garage qui n’était pas récent, et il a cédé sous le poids de la neige. On peut se servir de cet incident comme une prévention, c’est important de bien déneiger les toits pour éviter de tels évènements », explique-t-il.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour du garage endommagé. De la machinerie a été utilisée afin de déplacer les blocs de béton pour libérer la cour de la résidence voisine.