Le gala local OSEntreprendre de Kamouraska et Rivière-du-Loup présente ses finalistes

Crédit photo : Andréanne Lebel

Les gagnants du 20e gala OSEntreprendre local pour les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup ont été officiellement dévoilés le 17 avril dans une formule 5 à 7 tenue au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Un total de 22 projets ont été récompensés, dont 11 pour le volet « Entrepreneuriat étudiant » et 11 pour le volet « Création d’entreprise ».

Andréanne Lebel, Infodimanche

Du côté de l’entrepreneuriat étudiant, la mention du projet du primaire de 1er cycle (1ère et 2e année) est allée à Nancy Pelletier de l’École Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle pour « Les toutoulours ». Le prix pour le 2e cycle (3e et 4e année) a été remis à Raphaël Soucy de l’École Joly de Rivière-du-Loup pour « Chez nous… à Rivière-du-Loup! » Le coup de cœur a été remis à Enzo Mak-Murray et Yves Ouellet de l’École Desbiens de Saint-Arsène pour le projet « Bombes de bain Création Makenzo ». Pour le 3e cycle du primaire (5e et 6e année), c’est Laura Potvin de l’École Saint-Modeste qui a récolté le prix pour le projet « Cours St-Modeste cours! ».

Du côté du secondaire, le prix accordé au 1er cycle a été remis à René Roy de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal pour « Smoothies Shop ». Au 2e cycle du secondaire, l’École secondaire Chanoine-Beaudet s’est encore démarquée avec François Boucher, responsable du projet « Opération Après-Ski ». Pour l’adaptation scolaire, Marie-Josée Michaud de l’École polyvalente La Pocatière a reçu le prix pour le projet « Cafélins ».

Du côté du collégial collectif, les prix ont été remis au projet Hébergement Rive-Nord du Cégep de La Pocatière, au Fanzine du Cégep de Rivière-du-Loup et à Lait-Marcassins de l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière. Le Salon de la crypto du Cégep de Rivière-du-Loup a remporté le prix collégial individuel et petit groupe.

Dans le secteur bioalimentaire, les prix ont été remportés par Kathy Dickner et Serge Lavoie pour « Amouraska inc. » de la MRC de Kamouraska et par Jean-Mathieu D’Amour de la MRC de Rivière-du-Loup pour la « Laiterie Ora ». Pour le domaine du commerce, Kathy Rioux, Martin Gagnon et Mathieu Lemieux sont repartis avec le prix pour leur entreprise « NORVA – Véhicule d’Aventure ». La Manne rouge, je récolte a remporté le prix de l’économie sociale dans la MRC de Rivière-du-Loup. Vincent Doussin d’Éco Algues s’est démarqué dans la MRC de Kamouraska dans la catégorie exploitation, transformation et production.