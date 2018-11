Gala de fin d’année d’équitation 2018 : Élisabeth Alain et Lily-Rose Surprenant remportent plusieurs prix

Crédit photo : Courtoisie

Le 10 novembre 2018 à Rivière-du-Loup s’est tenu le gala de remise de prix, organisé par l’Association équestre régionale de l’Est du Québec (AEREQ). À cette occasion, Élisabeth Alain et Lily-Rose Surprenant de Saint-Pascal ont remporté plusieurs prix importants.

Élisabeth Alain a remporté le Prix Championne Jeune 14-18 ans. À l’été 2018, Élisabeth a débuté l’équitation en selle anglaise. Ses résultats lui ont permis de remporter également le titre de Championne Débutant.

Nouveauté cette année, l’AEREQ a remis le trophée Polyvalence, récompense attribuée à l’équipe cavalier-cheval ayant cumulé le plus de points dans au moins 4 disciplines différentes. Élisabeth a eu l’heureuse surprise de recevoir ce prix pour les résultats obtenus avec sa jument Are U Lonsum Tonight.

Pour une quatrième année consécutive, Lily Rose Surprenant a remporté le prix Championne 13 ans et moins. Elle a également remporté celui de la cavalière ayant obtenu le plus de points lors des concours de l’association toutes catégories confondues. Et pour une première année, le prix Thérèse Malhenfant lui a été décerné. Ce prix est remis au cavalier de l’est du Québec ayant obtenu le plus de points lors des championnats provinciaux qui se tenaient à Sorel en août dernier. Un CAVALAS lui a également été remis en licou. Cette distinction est offerte au cavalier ayant récolté le plus de points à l’échelle provinciale.