Gala Ambassadeurs : 125 bons coups reconnus

Crédit photo : Ghislain Mailloux

Cent vingt-cinq bons coups ont été reconnus jeudi soir dernier lors du premier Gala Ambassadeurs du Kamouraska. L’événement, qui fut un véritable succès, a réuni 350 personnes dans la chapelle du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Pas surprenant, au lendemain d’un tel événement que la directrice générale de Promotion Kamouraska, Pascale Dumont-Bédard, soit tout sourire. « C’est au-delà de nos espérances. On ne s’attendait pas à une telle participation pour une première présentation », a-t-elle déclaré.

Mme Dumont-Bédard insiste sur le fait que ce gala n’est pas un concours mettant les projets en compétition. D’ailleurs, une quinzaine de projets seulement n’ont pas été retenus par le jury parce qu’ils ne correspondaient pas aux critères. Au total, quatre-vingt-douze dossiers de candidature ont été étudiés par le jury.

« Les projets doivent être porteurs de rayonnement. Le gala est une façon de dire : on te reconnaît », ajoute-t-elle.

Trophée

Ce sont donc 125 personnes, organismes, institutions, municipalités et employeurs de la région qui ont mérité un trophée d’ambassadeurs. Deux catégories ont aussi été dévoilées lors du gala, soit celle Personnalités Ambassadrices et Ambassadeur Honorifique.

Tour à tour, les lauréats dans les catégories Bons coups (organismes, institutions, associations, organismes culturels et communautaires et entreprises), Employeurs-Ambassadeurs et Individu/Groupe ont foulé les marches de l’escalier de la Chapelle du Collège pour recevoir un trophée.

Les quatre personnalités ambassadrices du Kamouraska sont MM. André Gagnon et Christian Bégin ainsi que Mmes Hélène Raymond et Ève Landry, présentes au gala. Mme Landry, connue pour son rôle de Jeanne Biron dans la série Unité 9, a livré un véritable témoignage d’ambassadrice qui lui a valu une ovation.

Pierre-Paul Poirier

En fin de gala, le prix Ambassadeur Honorifique a été remis à M. Pierre-Paul Poirier reconnu comme le chef d’orchestre ayant marqué la trame des organismes de concertation et de développement depuis les 40 dernières années. Il a été au fil du temps responsable de la création de plusieurs organismes de développement comme la Corporation de développement économique de la région de La Pocatière, le CLD du Kamouraska en passant par la CODÉKAM, la SODÉKAM, le CADCK et la SADC du Kamouraska.

« Le gala aura permis de mettre en lumière des initiatives qui font briller le Kamouraska chez nous et ailleurs. Je salue la détermination, la créativité, l’implication et surtout l’appartenance que ces gens ont pour la région. Ils font du Kamouraska un endroit dynamique qui reflète notre bonheur de vivre ici », a mentionné le préfet, M. Yvon Soucy.

Pour connaître la liste des lauréats, visitez le www.mrckamouraska.com.

Le Gala Ambassadeurs du Kamouraska, capté par la Télévision communautaire du Kamouraska, sera diffusé sur les ondes de MATV Bas-Saint-Laurent, durant la saison hivernale, dans le cadre de l’émission Tapis rouge.