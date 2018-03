Crédit photo : Courtoisie

C’est dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire que s’est tenue la 6e édition du concours Gagne ta bourse de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. L’événement qui prend de l’ampleur, année après année, a réuni près de 450 personnes au Centre Bombardier de La Pocatière où plus de 10 000 $ en prix et bourses d’études ont été attribués parmi les étudiants présents ou représentés lors de la soirée de remise qui a eu lieu le vendredi 23 février dernier.

Depuis maintenant six ans, la Caisse profite des Journées de la persévérance scolaire pour encourager ses membres à persévérer dans l’atteinte de leurs rêves et ambitions. Pour plusieurs de ces jeunes, il s’agit de la première reconnaissance concrète d’un succès scolaire. Les bourses ont un impact direct sur l’estime de soi des lauréats et est un facteur de motivation important pour poursuivre leur formation.

Bien que le bilan semble s’améliorer ces dernières années, le taux de décrochage scolaire demeure problématique et dépasse encore les 15 % au Québec. Grâce à ses membres, Desjardins investit 18 M$ dans diverses initiatives pour soutenir l’éducation au Québec. Plus près de nous, au Kamouraska, vos caisses Desjardins travaillent de concert pour appuyer la persévérance scolaire et la réussite éducative en y consacrant plus de 218 000 $ annuellement.

Toujours aussi appréciés, les participants ont été accueillis par deux immenses bars à bonbons leur permettant ainsi de patienter durant la période de vérification des inscriptions. Entre les remises de bourses, de petits segments de conférences fut présentés par Philippe D’Anjou, conseiller répondant jeunesse à la Caisse.

10 000 $ en bourses d’études

C’est un total de 10 000 $ en bourses d’études qui a été attribué par tirage au sort parmi les membres présents ou représentés par un membre de leur famille lors de la soirée. Les 23 bourses d’études allant de 100 $ à 750 $ ont été divisées en quatre catégories, soit cinq bourses de 100 $ pour le niveau 5e Secondaire, quatre bourses de 250 $ pour le niveau professionnel, huit bourses de 500 $ pour le niveau collégial et six bourses de 750 $ pour le niveau universitaire. Rappelons que pour se rendre éligibles, les membres devaient s’être inscrits avant le 9 février 2018 au gagnetabourse.com et être étudiants inscrits à temps plein aux sessions d’automne 2017 et d’hiver 2018.

De plus, cette année, 600 $ en prix spéciaux ont été offerts aux étudiants présents en personnes et non représentés lors de la soirée de remise, soit 15 haut-parleurs Bluetooth et une bourse spéciale de 150 $.

Les lauréats 2018

Niveau 5e Secondaire

5 bourses : 100 $

Adèle Mercier, Thomas Rivard, Sarah-Maude Ouellet, Thomas Leclerc et Jean-André Maduco

Niveau professionnel

4 bourses : 250 $

Rémi Anctil, Mathieu Morin-Paré, Keven Chénard et Germain Robichaud

Niveau collégial

8 bourses : 500 $

Roxanne Ouellet, David Lévesque, Lorane Cazes-Lévesque, Tanya Morin, Sara-Maude Lemieux, Maude Castilloux, Thierry Bélanger et Mickaël Joly

Niveau universitaire

6 bourses : 750 $

Léandre Joncas, Daisy Pelletier, Gaëlle Anctil-Richer, Véronique Gingras, Myreille Brochu et Cindy Pelletier-Caron