Fusion de l’Atelier de la Station C.M. et du Garage Donald Caron

Crédit photo : Courtoisie

Par l’entremise du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds d’aide aux entreprises (FAE), le CLD L’Islet annonce un prêt de 15 000 $ à l’Atelier de la Station C.M. inc. de Sainte-Louise. Les fonds vont supporter l’acquisition des actifs du Garage Donald Caron situé dans cette même municipalité.

Cette fusion va permettre la création de trois nouveaux emplois sur trois ans. Les propriétaires actuels de l’Atelier de la Station C.M. inc, Pier-Luc Michaud et Guillaume Cloutier, offrent les services de peinture, de débosselage, d’esthétique de véhicules, d’antirouille et de remorquage indépendant sur courte et longue distance. M. Michaud étant diplômé dans le domaine, cette nouvelle acquisition leur permettra d’ajouter le service de soudure sur équipement et réparation de matériel.

Se connaissant depuis plusieurs années déjà, Michaud et Cloutier ont décidé d’unir leurs compétences professionnelles et d’ouvrir leur propre garage. M. Michaud oeuvre depuis sept ans aux travaux publics de la Municipalité de Sainte-Louise où il est responsable du budget et du personnel. Il agit aussi comme pompier volontaire pour sa municipalité. M. Cloutier, quant à lui, travaille au Garage Donald Caron depuis 2003. Il est responsable du remorquage, du débosselage et de la peinture. Il possède aussi son entreprise de bois de chauffage, SENC, qu’il opère à temps partiel avec sa conjointe.