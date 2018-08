François Legault critique Philippe Couillard au sujet de Bombardier

Crédit photo : Maxime Paradis

En point de presse à Montmagny, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a été critique envers le premier ministre sortant, Philippe Couillard, qu’il accuse d’avoir tenu un double discours auprès des employés de l’usine Bombardier de La Pocatière.

« Il faut avoir du front tout le tour de la tête pour venir rencontrer les employés et leur dire : « On vous supporte », alors qu’il n’a exigé aucun contenu local pour la construction du REM à Montréal », a-t-il déclaré d’entrée de jeu.

Selon lui, Philippe Couillard tient un double discours, même s’il reconnaît que la CAQ a voté pour le projet de loi autorisant la construction du REM, malgré l’absence de contenu local, parce que son parti a jugé « qu’il y avait plus d’avantages que de désavantages », a-t-il précisé.

Il ajoute que sous un gouvernement de la CAQ, le REM serait prolongé et que son parti s’assurerait cette fois-ci que le projet contienne du contenu local. « Ça sera vrai pour le REM et pour tous les contrats publics donnés directement ou indirectement par le gouvernement québécois. Les lois nous le permettent », citant à nouveau l’Ontario et les États-Unis à titre d’exemples.

Pénurie de main-d’oeuvre

Répétant que la région avait besoin davantage d’emplois bien rémunérés pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, François Legault mentionnait qu’il demandera plus d’appui de la part d’Investissement Québec auprès des entreprises manufacturières pour qu’elles puissent exporter davantage et se procurer de nouveaux équipements qui augmenteront leur productivité. Pour y parvenir, il veut déployer des bureaux d’Investissement Québec dans toutes les régions. « Ils auront plus d’autonomie et la responsabilité d’aller à la rencontre d’entreprises à succès pour les aider davantage. »

Toutefois, il ne s’agirait là que d’une façon parmi tant d’autres pour pallier à la pénurie. Une meilleure immigration en région et un meilleur taux de diplomation chez les jeunes au secondaire sont parmi les autres avenues avancées par François Legault pour solutionner cette problématique.