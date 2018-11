Francine Ouellet lance Spirituelle et rebelle

Crédit photo : Courtoisie

Auteure et médium de La Pocatière, Francine Ouellet faisait paraître récemment son livre Spirituelle et rebelle.

Axée sur le « Don » qui se présente à l’enfance, Francine Ouellet avoue offrir un récit où le lecteur se sent acteur et qui lui permet de retrouver ce « Don » qui est depuis toujours présent en lui.

Née elle-même avec le « Don », Francine Ouellet se qualifie d’autodidacte et d’avant-gardiste dans le monde littéraire et de la spiritualité. Depuis 30 ans, elle enseigne le processus d’éveil aux « Dons spirituels » en Europe et au Québec.