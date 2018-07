Un Français rencontre la filleule de sa traversée canadienne à Saint-Roch-des-Aulnaies

Crédit photo : Louis Turbide

Originaire de la France, Christian Darrosé réalise le rêve de plusieurs de ses compatriotes en traversant le Canada d’un océan à l’autre. Au volant de sa Citroën 1923, il espère sensibiliser le plus de Canadiens possible aux signes annonciateurs de l’AVC. De passage à Saint-Roch-des-Aulnaies, il en a profité pour rencontrer la filleule de sa traversée, la petite Lysabelle Morin.

Christian Darrosé est le président et le fondateur de l’association française Je roule pour l’AVC. À l’âge de 22 ans, il a perdu sa mère qui est décédée d’un AVC. Il y a quatre ans, c’était au tour de son frère alors âgé de 68 ans. Artisan contrôleur technique automobile et un grand passionné de voitures, il a eu l’idée de traverser le Canada au volant d’une Citroën 1923 afin de sensibiliser les Canadiens aux signes annonciateurs de l’AVC. « Ma femme est une Québécoise originaire de Rouyn-Noranda. C’est pourquoi le Canada m’interpelle autant », a-t-il expliqué.

Parti de Vancouver le 15 mai dernier, Christian Darrosé s’est donné pour objectif d’atteindre Saint-Jean de Terre-Neuve au volant de sa voiture, qu’il a fait venir directement de France par bateau. Sa Citroën atteignant une vitesse maximale de 60 km/h, Christian roule en moyenne à 50 km/h. Jusqu’à maintenant, il a parcouru plus de 6000 km et la mécanique de sa vieille Citroën tient toujours la route. « Le but est d’attirer l’attention, c’est pourquoi je roule dans une vieille voiture. Mais j’avoue ne pas me faire trop klaxonner, car lorsque je vois des véhicules arriver, je me pousse gentiment sur le côté pour les laisser passer », a-t-il précisé.

Arrêt à Saint-Roch-des-Aulnaies

Avant de se lancer dans sa traversée, Christian Darrosé a été contacté par la mère de la petite Lysabelle Morin de Québec (Beauport), aujourd’hui âgée de 2 ans et demi. Dans les premiers jours de sa vie, Lysabelle a été victime d’un AVC. « Après avoir parlé à sa mère, je me suis dit que Lysabelle devait être la filleule de cette traversée », a-t-il mentionné.

Comme ses grands-parents habitent Saint-Roch-des-Aulnaies et que Lysabelle y passe ses vacances avec ses parents, Christian Darrosé en a donc profité pour y faire escale, le 30 juillet dernier, pour rencontrer la famille. « J’ai fait plusieurs arrêts similaires sur mon chemin où j’ai rencontré divers acteurs politiques locaux et des personnalités du monde socioculturel qui ont souffert ou ont été touchés par un AVC », a-t-il ajouté.

Avec 2000 km encore à parcourir, Christian Darossé estime arriver à Saint-Jean de Terre-Neuve le 24 août prochain. Pour en savoir davantage sur la virée de Christian Darossé, rendez-vous sur la page Facebook Je roule pour l’AVC.