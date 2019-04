Une forte présence de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière dans son milieu

Crédit photo : Courtoisie

Au terme de son exercice 2018, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière affiche des excédents d’exploitation de 4 100 000 $, en hausse de 62,1 % par rapport à ceux de 2017. Son volume d’affaires a augmenté de 5,9 %, pour s’établir à 1 255 474 000 $. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 7 084 000 $, soit une croissance de 98,9 %.

Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a retourné 158 768 $ à ses membres et à la collectivité par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu et de son programme de dons et commandites.

Aussi, grâce à son Fonds de 100 M$, Desjardins soutient et fait rayonner des initiatives en lien avec sa mission socioéconomique, dont l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. Depuis sa création en 2016, des investissements de 1,2 M$ ont été accordés à 9 projets provenant de la Côte-du-Sud. Récemment, les caisses Desjardins du KRTB ont confirmé une contribution de 250 000 $ à la Maison Desjardins des soins palliatifs. D’autres annonces sont également prévues au courant des prochaines semaines.

Grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à la ristourne, soit la Ristourne produits. La ristourne traditionnelle était basée sur le volume d’affaires des membres avec la Caisse, soit principalement l’épargne et les prêts. Ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d’affaires que nos membres entretiennent avec les autres composantes de Desjardins, comme Desjardins Assurances.

« En plus de la nouvelle Ristourne produits, la Caisse procédera en 2019 au versement de ristournes totalisant 928 044 $ et au dépôt de 150 000 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. Ce Fonds est une forme de retour à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », mentionne M. Jacques Lavoie, président de la Caisse.

Après plusieurs projets de rénovation, d’agrandissement, de déménagement, voire même de construction, la Caisse a une opportunité de relocaliser son équipe de conseillers dans une partie de l’édifice appartenant à Aventis, auparavant au Groupe coopératif Dynaco, qui devrait se concrétiser au courant de l’automne.

Comportant plusieurs avantages, le projet permettra, entre autres, à la Caisse de relocaliser son équipe de conseillers dans un environnement propice à des relations d’affaires professionnelles. En plus d’offrir des espaces plus fonctionnels et mieux adaptés aux besoins des membres et des employés, les conseillers rejoindront l’équipe du Centre Desjardins aux Entreprises et celle du Service Signature Desjardins. Elle sera ainsi en mesure d’accompagner ses membres dans l’ensemble de leurs projets tant au niveau personnel que dans la réussite de leurs projets d’affaires.

Il est à noter que la Caisse conserve son siège social dans l’immeuble actuel ainsi que l’ensemble de ses services courants, dont les services caissiers, les ouvertures de compte, les guichets automatiques ainsi que son équipe de direction.