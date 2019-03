Une formation pour développer ses compétences interculturelles

Crédit photo : Courtoisie

Depuis les derniers mois, des formations pour développer des compétences interculturelles ont été offertes aux organismes et municipalités du Kamouraska. Le 12 mars dernier avait lieu la troisième, celle destinée aux municipalités accueillantes.

Ces trois formations ont réuni plus d’une soixantaine d’intervenants du milieu. La formatrice, Annie Demers-Caron, a permis au groupe de mieux saisir la réalité des personnes se lançant dans un processus d’immigration, ainsi que le choc culturel que vivent la plupart des personnes dans les mois suivants leur arrivée au Québec. Des suggestions d’idées pour favoriser leur intégration en milieu de travail et dans leur milieu de vie ont aussi été remises aux gens présents.

Les ateliers ont notamment permis de mieux orienter les interventions de chacun dans un contexte interculturel, mais aussi d’amorcer une réflexion sur les pratiques à l’intérieur des organismes et au sein des communautés. Les réflexions de groupe ont conduit les participants à mieux connaitre les services des organismes et à envisager des partenariats pour combler des besoins. Un certain nombre de lacunes en matière d’accueil et d’intégration ont également été soulignées par les organismes et les municipalités désireuses de pouvoir recommander les personnes immigrantes vers un guichet unique.