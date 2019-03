Une formation en couture chez Ateliers Mon-Choix

Crédit photo : Gérald Beaulieu

Récemment a débuté une formation en couture aux Ateliers Mon-Choix de Saint-Pascal. D’une durée de 13 semaines (455 heures) les six élèves inscrites recevront l’enseignement de Johanny Lavoie-Dion et de Véronique Béliveau, enseignante au Centre d’éducation des adultes, volet intégration socioprofessionnelle.

Les quatre dernières semaines d’apprentissage seront complétées par un stage en entreprise. À terme, les perspectives d’intégration au marché du travail dans ce secteur spécialisé sont de 100 %.

Les principaux secteurs d’activités des Ateliers Mon-Choix sont la cueillette et le déchiquetage de papier commercial, confidentiel, des ateliers de sérigraphie et de broderie sur différents articles, le recyclage et la mise en vente de pince-notes récupérés. L’organisme est toujours à la recherche de nouvelles opportunités d’affaires afin d’élargir et de diversifier les formations, de même que les sources de revenus.