Formation Albatros pour « L’accompagnement auprès des personnes en fin de vie »

Crédit photo : Courtoisie

Afin de répondre à des besoins grandissants de personnes en fin de vie et en soins palliatifs, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet a convenu d’une entente de partenariat avec Albatros Lévis pour donner une formation d’accompagnement auprès de ces personnes. Cette formation s’adressait à des bénévoles désireux d’accompagner leurs proches ou d’agir auprès des personnes soit à domicile ou dans un établissement de soins de santé.

Vingt-trois personnes provenant des MRC de L’Islet et de Montmagny se sont inscrites à trois fins de semaine intensives durant les mois de mai et juin. Les différents thèmes abordés lors de cette formation étaient les questions éthiques et juridiques, l’accompagnement en soins palliatifs, le deuil, la dimension spirituelle, psychosociale et autres.

Cinq formateurs d’Albatros Lévis se sont déplacés durant ces trois fins de semaine pour offrir cette formation gratuitement aux bénévoles recrutés. Le président de cet organisme, M. Gilles Harvey, a mentionné avant la remise des certificats d’attestation de formation aux participants : « Albatros Lévis est particulièrement heureux d’avoir contribué à ce beau projet de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, projet qui nous rejoint au cœur même de notre mission qui vise à faire en sorte que le moins possible de personnes soient laissées seules pendant cette période de vie si précieuse ». La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, qui est l’organisme promoteur pour la tenue de cette formation, se dit très satisfaite du nombre d’inscriptions, du déroulement et du contenu de la formation qui a été dispensée aux participants.

Pour la suite de cette formation, les participants qui sont intéressés à s’impliquer bénévolement auprès des personnes en fin de vie ou en soins palliatifs seront rencontrés par le personnel du Centre intégré en santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et du Centre d’action bénévole CECB de Montmagny/L’Islet afin d’évaluer leur intérêt et leur disponibilité avant d’être référés à des personnes dans le besoin.