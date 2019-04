Formation Albatros pour « L’accompagnement auprès des personnes en fin de vie »

Crédit photo : Courtoisie

Afin de répondre à des besoins grandissants de personnes en fin de vie et en soins palliatifs, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet a convenu de renouveler une entente de partenariat avec Albatros Lévis pour donner une formation d’accompagnement.

Cette formation s’adresse à des bénévoles désireux d’accompagner leur proches ou d’agir auprès des personnes soit à domicile ou dans un établissement de soins de santé. En effet, pour la deuxième année, cette formation aura lieu dans les MRC de L’Islet et de Montmagny de façon intensive les fins de semaine, soit les 18 et 19 mai, les 25 et 26 mai et les 8 et 9 juin.

Durant cette formation de 36 heures, les sujets abordés seront la dimension physique, les questions éthiques et juridiques, l’accompagnement en soins palliatifs, la dimension spirituelle et psychosociale des personnes en fin de vie. La formation sera dispensée par des bénévoles d’Albatros Lévis qui font de l’accompagnement et qui ont acquis une expertise sur ces sujets.