Formation en agriculture urbaine le 9 novembre 2018 à La Pocatière

Crédit photo : Markus Spiske

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) organise une formation en agriculture urbaine et ses dernières tendances le 9 novembre prochain à La Pocatière. L’agriculture urbaine est de plus en plus populaire et est en forte croissance. Cette formation est ouverte aux membres de la Fédération mais également au public en général.

« L’agriculture urbaine est un loisir idéal pour toute la population, jeunes et plus âgés. Elle permet la réappropriation des espaces urbains par les citoyens pour leur permettre de cultiver leurs propres aliments, d’embellir leur environnement et de se rassembler », a déclaré M. Yves Chantal, président de la FSHEQ.

L’agriculture urbaine a permis le déploiement de nombreux jardins collectifs et communautaires ainsi que le développement de potagers urbains répondant notamment à des problématiques en matière d’insécurité alimentaire, de bétonisation des quartiers de même que de perte d’espaces publics et collectifs. Les municipalités sont des acteurs importants dans ce domaine.

Cette formation en agriculture urbaine aura lieu le mercredi 9 novembre 2018 de 9 h 30 à 15 h 3, au Centre Bombardier. Le coût est 27 $ pour les membres d’un organisme affilié à la Fédération ou de 50 $ pour les non-membres. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec la FSHEQ au 514 252-3010 ou par courriel à secretariat@fsheq.com.