Fonderie Poitras construit un petit quartier résidentiel pour ses travailleurs étrangers

Crédit photo : Maxime Paradis

Pour accueillir les 14 travailleurs provenant des Philippines qu’elle a recrutés l’hiver dernier, l’entreprise Fonderie Poitras a décidé de construire un complexe domiciliaire à proximité de l’usine.

Il s’agit du résultat d’une nouvelle réalité en ce contexte de pénurie de main-d’œuvre, estime l’entreprise. Elle avait besoin de près de 30 travailleurs pour démarrer une troisième ligne de production et ainsi réaliser des contrats obtenus.

Le fabricant de pièces en fonte pour l’industrie automobile a ainsi décidé d’investir près de 1 M$ pour cinq maisons de ville en rangée, qui représentent chacune 5 pièces et demie.

Fonderie Poitras était dans l’obligation de fournir un logement près de l’usine ou bien un transport pour ses travailleurs étrangers.

« Fournir les navettes pour 14 personnes sur différents quarts, on trouvait que c’était compliqué et c’est donc l’option qu’on a trouvée. Les avoir proche, c’était plus facile », a précisé Katy DeBlois, directrice des ressources humaines à la Fonderie Poitras de L’Islet.

Les 14 Philippins qui vont travailler dans les bureaux et l’usine se joindront aux 150 employés actuels dès juillet. La troisième ligne de production pourra donc commencer, même s’il manque tout de même une dizaine de travailleurs.