Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet : Denis Charrois président d’honneur

Crédit photo : Courtoisie

Pour une 16e année consécutive, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son tournoi de golf-bénéfice le lundi 13 août prochain au Club de golf de Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli.

Pour présider cette importante activité de collecte de fonds, la Fondation a fait appel à M. Denis Charrois, une personnalité bien connue de la région pour son engagement politique et social, mais aussi dans le domaine des affaires.

M. Charrois a fait sa marque dans le domaine municipal en étant conseiller et maire de Saint-Aubert de 1977 à 1990, dont neuf années à titre de maire qui lui a permis de réaliser le projet d’aqueduc pour cette municipalité. De plus, durant vingt ans il a été dirigeant et président du Syndicat de la volaille de la Côte-du-Sud. Sur le plan entrepreneurial, il a été administrateur, dont douze ans à titre de président, de la Meunerie Avicole qui est devenue Vico le Groupe. Enfin, précisons qu’il est copropriétaire de la Ferme avicole Elgin à Saint-Aubert.

M. Charrois mentionne : « C’est avec un très grand plaisir que j’accepte la présidence d’honneur de ce 16e tournoi de golf dont les profits vont servir à l’acquisition de matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la MRC de L’Islet. »

Le comité organisateur du tournoi de golf invite dès maintenant les organismes et entreprises à soutenir financièrement cet événement par des dons et commandites et convie les citoyens à participer selon la formule qui leur convient : la journée complète (collation matinale, partie de golf incluant la voiturette et le souper) ou le souper uniquement. Le tournoi de golf permet d’amasser annuellement plus de 20 000 $ pour améliorer les soins de santé dispensés à la population de la MRC de L’Islet.

Pour obtenir plus de renseignements, faire un don ou réserver des places, il suffit de contacter Mme Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418 598-3018 ou par courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca.