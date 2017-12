La Fondation prête du matériel pour les personnes atteintes d’Alzheimer

Crédit photo : Courtoisie

Depuis l’an passé, la Fondation André-Côté a fait l’achat de plus de 1 000 $ de matériel didactique pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autre maladie cognitive dégénérative, ainsi que des livres de photos d’époque.

En raison des symptômes que sont la perte de mémoire, la difficulté à planifier et la perte de motivation, la personne ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée devra faire appel à son entourage pour trouver ou créer des activités constructives au fur et à mesure que la maladie progresse. Ces activités n’ont pas à se limiter à des passe-temps ; elles peuvent être associées à son emploi, à ses rôles, à ses loisirs et à d’autres éléments de la vie quotidienne. La Fondation André-Côté prête gratuitement : casse-têtes adaptés, jeu d’anneaux, ballons, instruments musicaux, jeux avec photos d’époque, livres de photos d’époque, livres pour les proches aidants avec suggestions d’activités, jeu des odeurs, etc.

N’hésitez pas à en faire la demande en nous appelant au 418 856-4066 poste 2 (Élise Gausseran).