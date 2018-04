Fondation pour les enfants le Choix du Président : Louis Grenier invite les écoles à déposer des projets

Louis Grenier, propriétaire du Provigo de Saint-Pascal, invite les écoles de la région desservies par son entreprise à déposer leurs projets auprès de la Fondation pour les enfants le Choix du Président. Elles ont jusqu’au 30 avril pour procéder.

La Fondation pour les enfants le Choix du Président concentre désormais ses efforts de bienfaisance sur deux nouveaux piliers stratégiques, soit nourrir les enfants sainement grâce à des programmes scolaires et communautaires et à des partenariats avec des organismes qui luttent contre la faim chez les enfants et apprendre aux enfants à se nourrir sainement en soutenant des programmes d’éducation nutritionnelle qui permettent aux enfants de faire des choix plus sains, plus responsables et mieux informés.

Comme le mentionne Louis Grenier, ce virage de la Fondation pour les enfants le Choix du Président permet de ratisser beaucoup plus large. Par le passé, la Fondation ciblait principalement les enfants atteints d’une déficience. Les écoles intéressées à déposer un projet en lien avec la nouvelle mission peuvent donc le faire d’ici le 30 avril. « J’ai fait parvenir des lettres aux écoles concernées. Je veux qu’elles sachent que l’argent est disponible et qu’il y a des possibilités pour elles », ajoutait-il. Par la suite, Louis Grenier s’attardera aux organismes communautaires.

Par le passé, Alimentation Louis Grenier a remis 150 000 $ dans la région par le biais de la Fondation, en fonction de ses anciens critères de sélection. Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.pc.ca/fondation.