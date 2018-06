Fondation de la poly: un jeune président pour le tournoi 2018

Crédit photo : Éliane Vincent

(Un texte d’Éliane Vincent)

La Fondation de la Polyvalente La Pocatière tiendra le 15 septembre prochain son 13e tournoi de golf à Saint-Pacôme, sous la présidence d’honneur de Gabriel Hudon, propriétaire de Publicité P-A Michaud.

C’est la deuxième fois seulement qu’un ancien de la polyvalente accepte la présidence d’honneur de ce tournoi annuel, un événement de financement majeur qui rassemble chaque année une centaine de passionnés de golf.

Le président de la Fondation et du comité organisateur, monsieur Jean Martin, a affirmé à quel point il est heureux de voir de jeunes entrepreneurs dynamiques redonner à l’école qui les a formés un peu de ce qu’ils ont reçu : « Gabriel est un peu l’image que nous voulons projeter, celle de jeunes qui ont décidé de rester en région, qui y réussissent et qui décident de redonner un coup de main à l’école par l’intermédiaire de la Fondation. Nous sommes très heureux de la présence de Gabriel. »

Le président d’honneur a rappelé qu’il est resté très attaché à son école secondaire : « En plus de recueillir le maximum de fonds, mon but est vraiment qu’on parle beaucoup de la polyvalente et de la Fondation, et de leur impact sur les élèves. On est chanceux d’avoir une école de cette qualité-là et je veux faire rayonner le slogan Fier de ma poly ».

Une fondation généreuse

Les diverses activités de financement permettent à la Fondation de remettre plus de 10 000 $ chaque année pour assurer la réussite éducative des élèves. Bourses au gala Pléiade, soutien à l’inscription aux activités sportives et pour les voyages humanitaires, achat d’équipements sportifs ou scientifiques, les implications sont variées.

Toutes les demandes sont faites à la Fondation de façon anonyme, ce qui assure l’impartialité des contributions. Ce sont souvent les professeurs qui repèrent les élèves qui pourraient bénéficier de l’aide de la Fondation.

On peut s’inscrire au tournoi du 15 septembre auprès de madame Nadine St-Onge à la polyvalente, ou directement sur le site de la Fondation : http ://fondation-polylapoc.com. De nombreux prix seront offerts durant le souper, qui aura lieu comme d’habitude à la cafétéria de la polyvalente.