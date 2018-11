La Fondation de l’ITA veut doter le campus d’un « food trailer »

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation de l’ITA, campus de La Pocatière participe actuellement au concours Vive les régions de DuPont Pioneer dans l’espoir de remporter une des deux bourses de 50 000 $ qui sera attribuée à un projet communautaire issu du Québec. Si elle remporte le concours, la Fondation désire utiliser cet argent pour doter le campus d’un « food trailer » ou remorque-restaurant.

Appelé La Caravane des services alimentaires, le projet de la Fondation de l’ITA, campus de La Pocatière s’inspire des célèbres « food truck », à l’exception qu’il s’agit ici d’une remorque proprement dite. Selon le vice-président de la Fondation, M. Charles Lépine, la caravane doit servir principalement lors d’événements spéciaux tenus à l’ITA, comme les journées portes ouvertes ou l’Expo-Poc. « Actuellement, on fait affaire avec des traiteurs lors de ces journées, alors qu’on est en partie autosuffisant à l’ITA, campus de La Pocatière », d’indiquer Charles Lépine.

« C’est le principe du circuit court et de l’achat local qu’on veut pousser encore plus loin, en collaboration avec les étudiants et les enseignants de l’ITA. » – Charles Lépine

En effet, à travers leur formation scolaire, les étudiants de l’ITA produisent différents aliments, que ce soit des fruits et légumes, de la viande d’élevage ou même du fromage fait à partir du lait de la Ferme-École Lapokita. Une partie est déjà utilisée par la cafétéria ou vendue au magasin général. La Fondation aimerait en valoriser davantage à travers le projet de La Caravane des services alimentaires. « C’est le principe du circuit court et de l’achat local qu’on veut pousser encore plus loin, en collaboration avec les étudiants et les enseignants de l’ITA », d’ajouter M. Lépine.

De plus, la Caravane doit non seulement être utilisée par l’ITA, mais également être disponible en location auprès des gens de la région. « Quiconque veut organiser un événement spécial pourra louer la Caravane. C’est un projet communautaire avant tout », de rappeler le vice-président.

Finaliste

Actuellement, le projet de la Caravane des services alimentaires se retrouve finaliste du concours Vive les régions aux côtés de 19 autres projets communautaires issus du Québec. Charles Lépine mentionnait que la réalisation du projet était conditionnelle à ce que la Fondation remporte une des deux bourses de 50 000 $. « La remorque en elle seule coûte environ 17 000 $ et il faudra ensuite l’aménager et la meubler à la fine pointe, tout en respectant les recommandations du MAPAQ. Pour cette étape, l’aide de nos enseignants en Technologie des procédés et de la qualité des aliments sera essentielle », a-t-il déclaré.

Les finalistes seront connus le 13 novembre prochain. Pour visionner la vidéo de présentation du projet de la Fondation de l’ITA, campus de La Pocatière, rendez-vous au https://go.pioneer.com/vive-les-regions#nomination.