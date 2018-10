La Fondation du Cégep de La Pocatière : des gens inspirants

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation du Cégep de La Pocatière a tenu son assemblée générale annuelle le mardi 2 octobre dernier.

L’année 2017-2018 est synonyme de prospérité pour la Fondation. En effet, en avril 2018, la campagne majeure de financement a été clôturée avec succès.

La Fondation a récolté 1 392 000 $ dépassant ainsi l’objectif ambitieux d’amasser la somme de 1 250 000 $. L’année 2017-2018 a également été une année de transition pour la Fondation, soit la première année d’une nouvelle présidence jumelée à l’accueil, parmi nos rangs, d’une coordonnatrice possédant une vaste expérience en matière de philanthropie, Mme Johanne Lizotte.

La Fondation est fière de souligner que plus de 152 000 $ ont été remis aux étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny au cours de la dernière année par des bourses et l’appui à divers projets.

Au terme de l’assemblée générale annuelle, M. Gaston Côté, ex-président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, a été nommé membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites à titre de commandeur. Il s’agit de la plus haute reconnaissance attribuée par la Fondation.