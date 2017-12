La Fondation André-Côté et le Centre d’action bénévole Cormoran s’unissent pour faire la promotion de l’action bénévole au Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation André-Côté et le Centre d’action bénévole Cormoran soulignent toute l’importance de la contribution des bénévoles au développement économique et social de nos communautés.

Au Québec, plus de 2,2 millions de personnes s’impliquent à leur façon à enrichir nos milieux. Ces femmes et ces hommes font la différence dans toutes les sphères d’activité, dont la santé, l’éducation, les services sociaux, la philanthropie, les sports, les loisirs, la culture et l’environnement. En cette journée internationale des bénévoles, on vous invite à vous impliquer et donner quelques heures de votre temps à différentes causes dans notre belle région. Pourquoi ne pas profiter de la nouvelle année qui arrive à grands pas pour prendre la résolution de donner une heure par mois à la cause ou l’organisme de votre choix?

La Fondation André-Côté et le Centre d’action bénévole Cormoran sont deux organismes bien ancrés dans la communauté depuis plusieurs années et ont à cœur le mieux-être des gens du Kamouraska. Ils sont toujours à la recherche de personnes bénévoles pour s’impliquer dans les services ou activités dans leur organisation respective.