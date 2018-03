Une foire de l’emploi incontournable

Crédit photo : Maxime Paradis

Incontournable. C’est ainsi qu’Anne-Marie Lapointe, directrice générale de SAE Kamouraska, a qualifié la 3e édition de la Foire de l’emploi dans sa forme traditionnelle. Chiffres à l’appui, elle est en mesure de démontrer l’engouement chez les employeurs de la région.

C’est jeudi dernier de 14 h à 19 h que s’est déroulée la 3e édition de la Foire de l’emploi organisée par SAE Kamouraska, au Centre Bombardier de La Pocatière. Depuis que l’événement est passé du web à sa forme physique actuelle, le succès ne fait que se concrétiser d’une année à l’autre. À eux seuls, les chiffres peuvent en témoigner. De onze entreprises et organismes réunis en 2016, ils sont passés à 38 en 2017 et à 48 cette année, de telle sorte que toute l’entrée du Centre Bombardier à La Pocatière était occupée, en plus de l’entièreté de la Salle Desjardins au deuxième étage.

Pour Anne-Marie Lapointe, directrice générale de SAE Kamouraska, cette augmentation constante du nombre d’entreprises et d’organismes témoigne non seulement que la Foire de l’emploi est devenue un incontournable au Kamouraska, mais que la région regorge, plus que jamais, d’emplois de toutes sortes. « On a recensé plus de 250 emplois parmi toutes les entreprises de Kamouraska-L’Islet présentes. Sur ces 250 emplois, il y a une variété de 200 postes différents. C’est majeur. Ces offres touchent tous les domaines et tous les types de formations », ajoutait-elle.

Nouveautés

Au chapitre des nouveautés, la Foire de l’emploi mettait cette année une salle privée à la disposition des employeurs désireux de réaliser des préentrevues avec des candidats rencontrés sur place. « Ça permet autant à l’employeur qu’au chercheur de valider certaines choses et de voir s’il y a des atomes crochus avant d’aller plus loin avec un réel entretien d’embauche », d’indiquer Anne-Marie Lapointe.

Proposé pour la première fois l’an dernier, le service de prises de photos professionnelles était également de retour. Ce service gratuit avait été grandement apprécié par les chercheurs d’emplois qui sont de plus en plus nombreux à utiliser les médias sociaux comme LinkedIn pour mousser leur candidature auprès des employeurs. Enfin, une conférence sur la formation professionnelle a également été proposée par Mme Julie Trudel-Lefebvre, directrice adjointe du Centre de formation professionnelle Pavillon de l’Avenir.

Des chercheurs?

Toutefois, avec 191 visiteurs, la Foire de l’emploi a enregistré une légère baisse de visiteurs cette année, mais rien pour inquiéter Anne-Marie Lapointe. « Ça s’explique facilement avec la situation de plein emploi que traverse actuellement la région. On n’a pas autant d’employeurs pour rien », s’est-elle exclamée.

De ce nombre, notons qu’une vingtaine d’entre eux étaient des immigrants récemment installés à Montréal et qui vivaient un séjour en recherche d’emplois dans la région de Kamouraska, organisé par le nouveau Service Accueil Kamouraska (S.A.K.) de SAE Kamouraska. « Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on travaille toujours à bonifier l’événement annuellement et que le succès qu’on rencontre est dû en majeure partie à mon équipe de travail qui, après trois ans, a acquis une belle expertise dans son organisation et sa planification », de conclure Anne-Marie Lapointe.