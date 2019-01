Fleuriste Beau Site s’installera sur la rue Taché

Crédit photo : Annie Spratt (Unsplash.com)

Fleuriste Beau Site du Kamouraska Inc. s’installera au 612 rue Taché, en plein cœur du centre-ville de Saint-Pascal, dès le 28 janvier. Cette nouvelle entité regroupera les deux succursales de La Pocatière et de Saint-Pascal.

Fleuriste Beau Site se fera un plaisir d’offrir à toute la population de Saint-Pascal et des environs un service complet en fleuristerie : fleurs naturelles pour toutes les occasions, plantes vertes et fleuries, choix de cadeaux et de décorations intérieures, en plus d’un service de livraison dans toute la région. D’ici l’ouverture, tous ces services sont offerts à partir de la succursale de La Pocatière. Une fois ouverte, la boutique emploiera Lorraine Soucy et France Ouellet, bien connues en fleuristerie dans la région.